У Бершаді почали безкоштовно видавати наркотики

У Бершадській районній лікарні відкрилась кімната видачі замісних препаратів для наркозалежних.

Відкривати кімнату приїхали головний лікар обласного наркологічного диспансеру "Соціотерапія" Павло Слободянюк та лікар-нарколог Ірина Веретко, яка є координатором програми замісної підтримувальної терапії.

Про це повідомляє управління управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

У Вінницькій області програма замісної підтримувальної терапії для хворих з опіоїдною залежністю проваджується на виконання Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013рр.». На сьогодні така програма працює в м. Вінниця та 6-ти районах області.

Наказом управління охорони здоров'я та курортів ОДА у Вінницькій області дана програма нещодавно була впроваджена і на базі Бершадської ЦРЛ, де попередньо були створені всі необхідні умови для провадження даної програми: відремонтована та оснащена згідно вимогам кімната видачі замісних препаратів, кімната для їх зберігання.

Медичний персонал наркологічного кабінету пройшов стажування на робочому місці з питань замісної підтримувальної терапії на базі Вінницького обласного протитуберкульозного диспансеру. Окрім того, кімната видачі замісних препаратів знаходиться в одному приміщенні з «Кабінетом довіри», що створює хороші умови для догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих пацієнтів, що споживають ін’єкційні наркотики.