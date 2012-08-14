Співвласник корпорації Руслан Демчак йде самовисуванцем

13 серпня закінчився термін прийому Центральною виборчою комісією документів від кандидатів на участь в чергових парламентських виборах.Одним з останных свою кандидатуру на вибори подав співвласник корпорації "Українській бізнес групи" Руслан Демчак. Він зареєстрований самовисуванцем в парламент від Вінницької області.по одномандатного округу №18 (Іллінці, Липовець, Оратів, Погребище) повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

- Я виокремлюю три рівні громадської свідомості. Перший – коли людина помічає проблеми і винить в цьому оточення, владу. Другий – коли людина розуміє, що все що навколо неї можна змінити. Третій – коли людина розуміє, що змінити має саме вона, - розповідав свого часу журналістам Руслан Демчак. - І я вважаю, що я той, хто може змінити те, що нас оточує, і я зобов'язаний це зробити. Це моя особиста місія. Не можна обгородитися високим парканом і створити лише для себе комфортні умови життя. У мене ростуть діти, вони ходять до школи, спілкуються з однолітками, і їх не вбережеш від соціальних реалій нашого суспільства. Саме тому я займаю активну громадянську позицію.

Руслан Демчак народився 5 липня 1974 року в пгт. Липовець Вінницької області. Він також займає посаду президента Всеукраїнської громадської організації "Захист прав споживачів фінансових послуг".

Довідка: Корпорація UBG - фінансово-промисловий холдинг, що поєднує "ЕРДЕ Банк", НФСК "Добробут", медичні центри "Добробут", СТО "Добробут", меблеву фабрику "Матіс", фондову компанію «Ініціатива», компанію по управлінню активами "Ініціатива", юридичну компанію "Консалтинг Груп". У неї також входять підприємство з виробництва будівельних матеріалів "Будівельник" і підприємство "Будмеханізація", що спеціалізується на будівництві будинків та наданні послуг будівельної техніки.

Кількість співробітників: 1300 осіб.

Оббіг за 2009 рік: 32,22 млн. дол.