Жінка продавала свою дитину за 30 тисяч гривень

В одному із сіл Вінницької області 22-річна жінка зі своїм співмешканцем намагалися продати п'ятирічну дитину жінки за 30 тис. грн.

Про це повідомили Українські Національні Новини.

Як повідомляється, о 18:00 14.08.2012 року мешканка села Ягідне Мурованокуриловецького району 1989 року народження разом із своїм раніше судимим співмешканцем 1979 року народження, намагалися продати рідну дитину жінки 2007 року народження за 30 тис. грн.

За вказаним фактом Мурованокуриловецьким РВ УМВС України в області проводиться перевірка в порядку ст. 97 КПК України.