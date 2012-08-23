На хокейне поле у парку інших ігровиків не пускатимуть?

Нещодавно збірна України з хокею на траві, основою якою є вінничани, вдало виступила на першому етапі Світової Ліги у Чехії, де посіла друге місце і здобула путівку до наступного раунду. Але цьому успіху ледь не завадили певні проблеми у підготовці команди.

– Нам складно було готуватися до змагання у Празі, адже поле у ЦПКіВ у той час перебувало на реконструкції, – сказав головний тренер національної збірної України і вінницького клубу “Олімпія-Колос-Секвоя” Павло Мазур. – Представники міської влади із незрозумілих причин не дозволили збірній України провести два тренування на полі загальноосвітньої школи № 35. Вже були підписані відповідні листи, але за дві години до першого тренування нам відмовили.

Складно зрозуміти причини такого рішення, адже до національної хокейної збірної входило 16 вінничан і лише двоє гравців з інших міст. Нам казали, мовляв, ви порвете покриття шкільного поля своїми ключками, хоча це не відповідає дійсності.

Тому хокеїстам до Світової Ліги довелось готуватися на стадіоні медичного коледжу, хоча покриття там гумове і дуже старе.

– Якщо до нас так ставляться – ми також будемо проти проведення на хокейному стадіоні змагань з інших ігрових видів спорту, – додав Павло Мазур.