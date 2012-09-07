У посадці знайшли 35 снарядів

Сьогодні в лісопосадці поблизу села Павлівка Калинівського району місцеві жителі виявили 35 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни. Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області. За словами начальника Калинівського РВ Петра Скічка, на місці працює слідчо-оперативна група міліції та працівники МНС. Міліціонери охоронятимуть небезпечну територію, доки боєприпаси не будуть знешкоджені.

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