У посадці знайшли 35 снарядів

12:53, 07 вересня 2012
Вінниця
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Сьогодні в лісопосадці поблизу села Павлівка Калинівського району місцеві жителі виявили 35 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За словами начальника Калинівського РВ Петра Скічка, на місці працює слідчо-оперативна група міліції та працівники МНС.

Міліціонери охоронятимуть небезпечну територію, доки боєприпаси не будуть знешкоджені.

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