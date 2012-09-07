У посадці знайшли 35 снарядів
12:53, 07 вересня 2012Вінниця
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Сьогодні в лісопосадці поблизу села Павлівка Калинівського району місцеві жителі виявили 35 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.
Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.
За словами начальника Калинівського РВ Петра Скічка, на місці працює слідчо-оперативна група міліції та працівники МНС.
Міліціонери охоронятимуть небезпечну територію, доки боєприпаси не будуть знешкоджені.
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