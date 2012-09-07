Вечірню Вінницю окупують драгрейсери
15:20, 07 вересня 2012Вінниця
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Сьогодні Вінницька Федерація драгрейсингу та дрифту напередодні святкування Дня міста виведе на вулиці обласного центру автомобілі, що увесь рік тішили глядачів надзвичайними перегонами та заносами під час змагань.
Участь в автопробігу візьмуть найкращі гоночні автомобілі України.
Колона буде рухатиметься із вулиці Київської до залізничного вокзалу, а потім автівки проїдуть по Соборній та вулиці Пирогова.
Далі драгрейсери проїдуться Келецькою, проспектом Юності, Хмельницьким шосе, Прешотравневою та знову повернуться на вулицю Київську.
Заїзд триватиме з 19 по 20 годину.
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