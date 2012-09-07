Вечірню Вінницю окупують драгрейсери

Сьогодні Вінницька Федерація драгрейсингу та дрифту напередодні святкування Дня міста виведе на вулиці обласного центру автомобілі, що увесь рік тішили глядачів надзвичайними перегонами та заносами під час змагань.

Участь в автопробігу візьмуть найкращі гоночні автомобілі України.

Колона буде рухатиметься із вулиці Київської до залізничного вокзалу, а потім автівки проїдуть по Соборній та вулиці Пирогова.

Далі драгрейсери проїдуться Келецькою, проспектом Юності, Хмельницьким шосе, Прешотравневою та знову повернуться на вулицю Київську.

Заїзд триватиме з 19 по 20 годину.

