Якої «масті» в новому парламенті буде найбільше?

Компанія Research&Branding оприлюднила рейтинг українських політичних партій.

5-відсоткови бар’єр, якби парламентські вибори завтра, подолали б чотири політичні сили.

За Партію регіонів готові проголосувати 20,2% всіх опитаних і 25,5 тих, хто точно або швидше за все прийде в кінці жовтня на виборчі дільниці.

За Об'єднану опозицію - відповідно 18,6% і 24,6%.

За партію Віталія Кличка УДАР - 9,9% і 12,5%.

За Компартію України - 8,3% і 10,4%.

За партію Наталії Королевської "Україна - Вперед!" - 4% і 4,9%.

За Всеукраїнське об’єднання "Свобода" - 3,8% і 4,6%.

42 відсотки українців оцінюють шанси Партії регіонів перемогти як найбільш високі.

24 відсотки вважають, що переможе опозиція.

При цьому 36 відсотків опитаних не готові спрогнозувати чиюсь перемогу.

Цікаво нагадати результати соцопитувань річної давності, коли Юлія Тимошенко ще не була арештована. Минулого літа Партія регіонів впевнено випереджала її "Батьківщину" більш ніж на 10 відсотків (26,7 проти 14,6), далі розташовувалися "Фронт змін" екс-спікера парламенту Арсенія Яценюка і УДАР Віталія Кличка. "На межі", тобто впритул

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч на 450 депутатських мандатів у Верховній раді нового скликання претендують 5 тисяч 771 кандидат.

За партійними списками зареєстровано 2 тисячі 644 кандидати від 22 політичних сил, а в одномандатних округах - 3 тисячі 127 кандидатів, які балотуються як шляхом самовисування, так і за поданням політичних партій.

В 225 мажоритарних округах конкурс на одне депутатське місце в середньому становить 13 осіб.