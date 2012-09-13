Вісімдесятирічного дідуся витягли з самісінького полум’я

12 вересня о 12:43 на пункт зв’язку оперативно координаційного центру ТУ МНС у Вінницькій області надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому будинку на вулиці Карла Маркса в обласному центрі. З мобільного телефону повідомили, що з квартири на 5 поверсі йде дим.

Як повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, рятувальникам, котрі прибули на місце пожежі сусіди погорільців розповіли, що у квартирі, ймовірн, перебуває літній господар.

Потрапивши до палаючої квартири, бійці ланки газодимозахисної служби державної пожежно-рятувальної частини №5 в спецобладнанні провели розвідку кімнат оселі і в одній з них виявили людину.

Вивівши потерпілого на вулицю, рятувальники передали 80-річного чоловіка лікарям швидкої медичної допомоги.

Після огляду він від госпіталізації відмовився.

Пожежу швидко загасили. Причини займання та обсяг завданих вогнем збитків встановлюються.