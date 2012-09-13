«Барвінок» відчинив двері майже двом сотням першачків

12 вересня у Вінницькому міському центрі художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок» відбулось урочисте свято, присвячене початку нового навчального року. У цей день до «барвінкової родини» приєдналось близько двох сотень малюків, які вже за декілька років зможуть радувати вінничан своїми яскравими хореографічними номерами під час загальноміських свят.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Вінницький центр «Барвінок» сьогодні – це сучасна навчальна установа, де створені усі необхідні умови для навчання та виховання дітей та молоді. Тут обладнано шість балетних залів, класи для навчання музикою, співами, вишивкою. Крім того, минулого року на базі «Барвінку» розпочав роботу новий дитячий творчий колектив – оркестр ударних інструментів.

У Вінницькому міському центрі художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок» виховується більше тисячі дітей віком від 5 до 17 років. Народний ансамбль «Барвінок» визнано одним із найкращих дитячих колективів України, який відомий не лише у різних куточках держави, а і закордоном. За майже три десятиріччя свого існування «Барвінок» став переможцем багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів.

Система освіти у Вінницькому міському центрі художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок» визнана унікальною, і на сьогоднішній день на базі центру ведеться експериментальна робота з метою вивчення досвіду роботи і розповсюдження його через Міністерство освіти та науки України на інших обласні заклади країни.

Вітаючи із початком навчального року, директор та художній керівник Центру «Барвінок», Народний артист України Петро Бойко побажав усім вихованцям зразкового колективу нових здобутків та творчих успіхів. «В першу чергу хочу привітати першачків, які цьогоріч починають навчання у нашому центрі, - говорить Петро Бойко. – У цьому році майже 200 дітей поступило до нас на навчання. На мою думку, найголовнішим завданням нашого центру є виховання патріотизму, розвиток їхніх талантів, виховання поваги та любові до своєї історії, а також зміцненню фізичного та духовного здоров’я наших вихованців».

