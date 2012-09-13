У Вінниці відбудеться фестиваль органної музики

З 16 вересня по 28 жовтня у Вінниці триватиме четвертий Міжнародний органний фестиваль «Музика в монастирських мурах».

Цього року в його рамках відбудеться сім концертів.

Розпочне фестиваль молодий органіст з Чернівців Віктор Білавін. 7 жовтня виступить ветеран вінницького органу Єжи Кукля з Любліна, 14 жовтня — Вероніка Струк з Одеси. Вперше на фестивалі зіграє дует вінничан Георгія Куркова та його дружини Єлизавети Білокопитової. Раніше дует відіграв концерти в Одесі, Білій Церкві та Москві.