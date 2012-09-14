На Старому місті є куди повести дітей

Міська влада Вінниці передбачила кошти з міського бюджету на будівництво у 2012 році п‘яти багатофункціональних ігрових комплексів, які включають дитячий і спортивний (тренажерний) майданчики. Більшість з них вже введено до експлуатації. Це, зокрема, ігрові комплекси на території шкіл № 27, № 12 і № 33, а також в районі МПМ «Зоря».

Наразі завершуються роботи з будівництва дитячого майданчика по вул. Данила Нечая, 21 (Старе Місто), що на території школи № 22. А сучасний спортивний (тренажерний) майданчик тут вже облаштовано. 14 вересня виконанням цих робіт поцікавився Вінницький міський голова Володимир Гройсман під час традиційного об’їзду території міста. Особливих зауважень у очільника міста не було.

Окрім ігрових комплексів, на прибудинкових територіях житлових будинків міста над Бугом протягом поточного року встановлено 16 дитячих майданчиків. У будівництві 7 з них взяли участь мешканці.

Також у 2012 році за кошти міського бюджету на території школи № 27 було облаштовано поле для міні-футболу зі штучним покриттям.