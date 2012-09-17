Татусяк вчить мерів самоврядування у клубі

У Вінниці відбулося зібрання Клубу міських та селищних голів. Цей формат роботи запроваджено в рамках діяльності Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування, яку очолює голова обласної Ради Сергій Татусяк, - повідомляє прес-служба обласної ради.

Протягом двох днів близько 40 міських та селищних голів взяли участь у тренінгах на теми, актуальність яких визначали самі самоврядці. Це, зокрема: «Вимоги українського законодавства щодо доступу і способу отримання відомостей про діяльність органів місцевого самоврядування», «Польський досвід у наданні публічної інформації органами місцевого самоврядування», «Стратегічний менеджмент та фінансування». Заняття проводилися українськими та польськими викладачами. З Польщі з цією метою приїхало 4 тренери, серед яких і заступник директора Великопольського центру освіти і курсів самоврядування Марек Бігосінські. Саме цей центр є партнером Вінницького обласного осередку Товариства «Україна-Польща-Німеччина» та Вінницької обласної Ради у проекті створення Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.

Відкриваючи засідання Клубу міських та селищних голів, Сергій Татусяк зауважив, що даний формат спілкування дозволить кожному очільнику громади висловитися, внести пропозиції і бути почутим колегами.

– Я єдине, що хочу вас попросити: зробити так, щоб діяльність Клубу була не формальною, а змістовною. Проявляйте активність, виносьте на обговорення проблеми вашої міської чи селищної ради, територіальної громади, пропонуйте теми для тренінгів, зустрічей з фахівцями різних напрямів. Зі свого боку як голова Асоціації я обіцяю, що ми забезпечимо умови для того, щоб всі ваші запити, прохання, пропозиції були враховані і вирішенні, – зазначив Сеогій Татусяк.

Цього ж дня заплановане засідання Правління Асоціації за участю Сергія Татусяка.