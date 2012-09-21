На податкову пожалілось всього 28 вінничан

- З початку року у сервісну службу "Пульс подактвоої" подзвонило 3316 українців, - сказала на прес-конференції голова Державної податкової служби у Вінницькій області Ірина Зленко, - від платників податків та громадян Вінниччини надійшло всього 28 звернень. Причому два з них були повідомлені анонімно.

Кожен факт звернення по співробітниках Ірина Зленко перевіряє особисто, потім передає службі внутрішньої безпеки.

- Не можу сказати, що повністю очистили наші ряди, - продовжує Ірина Володимирівна. - Внутрішня безпека немає настанов кого не чіпати. Головне. щоб все було в рамках закону.

З почтаку року прооведено 79 службових перевірок по 24 зверненням відносно 40 працівників податкової служби. За результатами підтверджено 6 злочинів, 23 матеріали передані до прокуратури, відкрито 4 кримінальні справи, 2 особи притягнуті до кримінальної відповідальності, одна справа - у розгляді.