Викрили 10 нелегальних алкогольних цехів

Співробітники податкової міліції у Вінницькій області за 8 місяців 2012 року викрили 73 злочини у сфері оподаткування.

- 31 справа вже направлена до суду з обвинувальним вироком, - сказла на прес-конференції голова Державної податкової служби у Вінницькій області Ірина Зленко. - Попереджено 37 фактів неогрунтованої заяви на відшкодування ПДВ на суму понад 6 мільйонів гривень, викрито та припинено діяльність 10 цехів по нелегальному виготовленю алкогольної продукції.

Також виведено з тіньового обігу через ламання кримінальних схем ухилення від оподаткування та спрямовано до бюджетів усіх рівнів близько 10 млн грн. Це ті гроші, які повернулись з "тіні" у втгляді зарплат, пенсій, соціальних виплат.