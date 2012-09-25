Вінничан агітував за «зелених» еко-робот

На вихідних у Вінниці стартував широкомасштабний екологічний проект партії «Зелені» «Збережи рідну землю!». В рамках партійці намагалися привернути увагу вінничан за допомогою нової «фішки», - робота Містера Гріна, котрий особистим прикладом продемонстрував українцям, наскільки важливо берегти природу і піклуватися про екологію, - повідомляє "Вся правда".

На прикладі еко-робота Містера Гріна городянам вирішили показати, як кожна людина невеликим зусиллям здатна зробити землю чистішою і кращою.