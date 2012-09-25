Дівчинка поїхала до Вінниці на таксі і пропала

13-річна жителька м. Крижополя Анастасія Вугнява зникла в ніч з 16 на 17 вересня. За інформацією, яку вдалося з’ясувати міліції, дівчинка доїхала на таксі до Вінниці. Її місцеперебування до сьогодні невідоме.

Прикмети дівчинки: на вигляд 14 років, середньої тілобудови, зріст 160 см, волосся русе довге, брови прямі губи тонкі, підборіддя виступаюче. Була одягнена в джинси синього кольору, білу футболку в білу та чорну смужку, кросівки білого кольору.

Зникла має особливу прикмету - родимку над губою з лівого боку. Дівчинка виховувалася в благополучній родині, позитивно характеризується. Працівниками міліції розшукують зниклу дитину, задіяні усі оперативно-розшукові заходи по встановленню її місцезнаходження .

Прохання до громадян, які бачили дівчинку чи можуть повідомити будь-яку інформацію, яка допоможе в її розшуку, телефонувати за номерами (0432) 59-30-09, 59-36-12, (098) 219-40-07, (04340) 2-11-48 або "102" (цілодобово).