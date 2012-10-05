Вінницьких суддів познайомили з "Савоєм"

Відбувся історично-презентаційний вечір щодо відновлення пам’ятки архітектури та історії колишнього готелю «Савой», а зараз будівлі Вінницького апеляційного адміністративного суду

У Вінницькому апеляційному адміністративному суді відбувся історично-презентаційний вечір «Савой» – відновлюємо разом». Згадували історію однієї із найцінніших пам’яток архітектури та неофіційного символа і ідентифікатора нашого міста – будівлі колишнього готелю «Савой», а зараз Вінницького апеляційного адміністративного суду. Будівля святкує 100-річний ювілей із дня заснування.

На вечір запросили представників спільноти «Історія Вінниці», фахівців з краєзнавства, представників творчої інтелігенції міста, суддів та працівники апаратів окружного та апеляційного адміністративних судів.

- Дуже важливо і знаково, що сьогодні, після багатьох років забуття та розрухи, будівля «Савой» професійно і дбайливо реставрується та ще довгі роки продовжуватиме радувати око вінничан і гостей міста,- сказав голова ВААС Віталій Кузьмишин. - Ця споруда є дійсно перлиною міста Вінниці та заслуговує на гідне повернення, оскільки вона є не лише пам’яткою архітектури місцевого значення, першою у місті шестиповерховою електрифікованою будівлею, оснащеною електричним ліфтом, а й будівлею, з якою пов’язано чимало історичних подій, які відіграли значущу роль у 1917–1925 роках і, як наслідок, вплинули на формування нашої Держави у майбутньому.

Начальник управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації Марія Скрипник підкреслила важливість проведення цього заходу та наголосила на тому, що «Савой» є не лише адміністративною будівлею державного значення, а й важливим культурним та мистецьким осередком.

Завдяки молодим, але дуже прогресивним науковцям, магістранту інституту історії, етнології і права ВДПУ ім. М.Коцюбинського Олександру Федоришину та викладачу Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича Назарію Давидовському гості свята побували у захоплюючій подорожі вуличками міста та побачили колоритне минуле будівлі через дотик до важливих подій та осіб ХХ століття. Краєзнавці ознайомили присутніх із історією будівлі ще від років заснування і до наших днів, проаналізували особливості будови першої шестиповерхової споруди у Вінниці, озвучили чимало спогадів видатних людей тих часів, зокрема таких, як: Олександр Кошиць, Олексій Брусилов, Віктор Приходько, Симон Петлюра, Олександр Бируля, та звернули увагу на архітектурну цінність «Савою». Розповідь представників спільноти «Історія Вінниці» супроводжувалась цікавими звуковими записами і відеосюжетами, які знаходяться у колекції спільноти. Окрім того, було продемонстровано ексклюзивні фото будівлі різних часів.

Із особливостями архітектури «Савою», яка виражається у надзвичайно вдалому та гармонійному поєднанні архітектурних стилів, ознайомив головний архітектор Вінницької області – начальник управління містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації Сергій Царенко.