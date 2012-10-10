Порошенка зняли з виборів
Центральна виборча комісія
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у депутати Верховної Ради батька міністра економічного розвитку й торгівлі Петра Порошенка Олексія в мажоритарному окрузі №16 (Вінницька область).
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Центвиборчкому.
Комісія скасувала реєстрацію Порошенка на підставі його заяви про відмову балотуватися.
Він балотувався в порядку самовисування.
Сам міністр Петро Порошенко балотується в іншому мажоритарному окрузі у Вінницькій області - №12.
Нагадаємо, що наприкінці вересня Олексій Порошенко припинив виборчу кампанію у Вінницькій області, повідомляє Вінниця.Інфо.
Довідка
Олексій Порошенко народився 11 червня 1936 року в селі Саф'яни (Ізмаїльський район Одеської області), має вищу освіту, безпартійний, проживає в селі Городківка (Крижопільський район Вінницької області).
Олексій Порошенко - Герой України, депутат Вінницької обласної ради, заслужений працівник сільського господарства. Він очолює концерн "Укрпромінвест" із 1999 року. До складу концерну входять три цукрові заводи, а також 18 агроформувань у Крижопільському, Томашпільському, Тростянецькому й Ямпільському районах Вінницької області.