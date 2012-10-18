Матір забула 3-річну дитину у замкненій квартирі
11:11, 18 жовтня 2012Вінниця
0 0
Визволяли рятувальники
17 жовтня о 16:01 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 8 міста Жмеринка від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що в зачиненій квартирі наодинці перебуває малолітня дитина.
Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
35-річна жінка повідомила, що вона вийшла в магазин й загубила ключі.
До місця події прибули рятувальники, які за допомогою висувної драбини, через балкон потрапили до оселі на третьому поверсі та відкрили двері.
Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути обачними у поводженні в побуті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter