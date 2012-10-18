Матір забула 3-річну дитину у замкненій квартирі

17 жовтня о 16:01 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 8 міста Жмеринка від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що в зачиненій квартирі наодинці перебуває малолітня дитина.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

35-річна жінка повідомила, що вона вийшла в магазин й загубила ключі.

До місця події прибули рятувальники, які за допомогою висувної драбини, через балкон потрапили до оселі на третьому поверсі та відкрили двері.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути обачними у поводженні в побуті.

