130 вінничан вироблятимуть крохмаль



У Вінницькій області в найближчій перспективі має з'явитися два заводи по виробництву крохмалю. Один з них вироблятиме картопляний, а інший - кукурудзяний крохмаль. Відтак може бути орієнтований на ринок Європи, повідомляє 20 хвилин.

- Справа в тому, що там більшою популярністю користується саме крохмаль із кукурудзи, - каже начальник головного управління економіки у Вінницькій області Андрій Гижко. - Ще один плюс цього виробництва полягає в тому, що крохмаль з кукурудзи можна продукувати цілий рік. Тобто люди будуть забезпечені роботою не тільки в сезон.

За його словами, завод по виробництву кукурудзяного крохмалю має бути побудований у Жмеринці. Інвестор задекларував працевлаштувати близько 90 людей. Проте, про яку саме компанію йде мова, начальник управління не уточнив, зауваживши лише, що інвестиції ітимуть з Одеси.

Щодо заводу по виробництву картопляного крохмалю, то місце його розташування ще остаточно не визначене. Серед варіантів - Липовець чи селище Росоша в цьому ж районі. Кількість людей, які можуть бути працевлаштованими тут складе 40. Але, скоріш за все, виробництво буде основною мірою сезонним, через технологічні особливості процесу.

Крім цих проектів, у Вінницькій області очікується на запуск нових і розширення існуючих виробництв в сфері виробництва соків та концентратів, сирів тощо.

