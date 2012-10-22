Жителі Зарванців обіцяють зірвати вибори

Жителі села Зарванці Вінницького району обіцяють зірвати вибори, якщо до 26 жовтня у населеному пункті не закінчать газифікацію. Село - за 2 км від обласного центру, там мешкають близько 3 тис. людей. Вулиці розбиті, з болотом. Газифікована лише центральна вулиця, решта - чекають тепла вже чотири роки, повідомляє Gazeta.ua.

- В людей вже лопнув терпець. В липні 2008-го з нас зібрали по чотири тисячі гривень, щоб провести газ до вулиці. Ми самі собі зробили обв'язку — провели труби до хати, поставили котел, - розповідає місцева Ольга Голуб. - Всього 30 тисяч гривень пішло. І чотири роки обладнання ржавіє, бо газу не запускають. Суть проблеми — прокопати 80 метрів траншеї і підключити нас до центральної труби. Але сільрада з підрядником не поспішають цього робити. Кажуть: ще не всі здали гроші. Не всі — це кілька власників городів і пенсіонери, що вже повмирали.

- Люди сказали, даємо вам час до 26 жовтня. Якщо не підключаєте нас до газу, ми голосувати не підемо. А вдруг хтось піде, то будемо таких палицями виганяти з дільниці, - звертається Ольга Василівна до голови Вінницької райдержадміністрації Павла Векліча та голови сільради Василя Катілова.

- Наші зарванські люди голосувати не підуть і правильно зроблять, - додає місцевий Володимир Іванович. - Від нашого округу великі шишки йдуть, але ніхто чогось не обіцяє питання з газом вирішити. Станіславенко (Людмила Станіславенко — кандидат від партії "УДАР" — "ред") нам в клуб ляльковий театр привозила. Насміхається з нас чи що? Нам не ляльки треба, а тепло в хаті.

- Аби хто знав, як старим людям тяжко без газу, - розповідає Ольга Лазюк. - На зиму дві машини дров по 1200 гривень купляємо. Балон щомісяця заправити — 160 гривень приватники беруть. А скидали разом з усіма по чотири тисячі гривень на газ. Уявляєте як було зібрати таку суму у 2008-му, коли пенсія була всього 400 гривень? Ми недоїдали.

- Катілов обіцяв, що в Зарванцях буде газ ще в листопаді 2008-го. І так з року на рік. А у 2010-му, як мали люди нового голову сільради вибирати, то він стелився перед нами й бив себе в груди: "Гарантію даю — газ буде". Ми повірили. А цього літа заявляє: "Ви газу не чекайте". Я спиталася, коли верне нам гроші. То він так на мене глянув недобре й відповів: "Вернемо, тільки дивіться, щоб ви потом не ображалися". Каже, що не всі гроші здали, тому не можуть провести газу. Так тут половина вже повмирали. То ми ж їх з гроба не піднімемо, щоб вони здавали на свою хату, - додає пенсіонерка.

Не газифікована також стара одноповерхова школа, що в центрі села. У класах тепло, бо гріють 17 грубок. Топлять дровами та твердим паливом.

У сільраді відмовою селян голосувати не переймаються.

- Вибори — діло добровільне. Не хотять, то хай не йдуть, - каже сільський голова Василь Катілов. - Вуличні газопроводи будуються тільки за кошти населення. Якщо доздадуть гроші, то закінчимо, ні — то хай не ображаються. Я за них гроші платити не буду. Ще 20 відсотків населення не здали гроші. Оці три вулиці, що найбільше репетують, мають доздати ще 96 тисяч гривень.



Довідка.

Село Зарванці входить до виборчого округу №11. У народні депутати тут балотуються дев'ятеро. Серед них —самовисуванець, нардеп 4-го скликання Віктор Антемюк та чинний нардеп-комуніст Валерій Бевз. Також від Партії регіонів йде олімпійська чемпіонка 2008 року з легкої атлетики Наталія Добринська, екс-губернатор Вінниччини Олександр Домбровський. Вони обоє є депутатами Вінницької облради. Лікарка Наталія Солейко балотується від "Батьківщини". Ще — приватний підприємець Роман Кулініч від партії "Україна — Вперед!", економіст фірми "АЯГіК" Людмила Станіславенко від "УДАРу", самовисуванець, голова Спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький та самовисуванець Віталій Добровольський - заступник директора науково-дослідного центру "Експертиза".



