Копача криниць поховало на 9-метровій глибині

19 жовтня в післяобідню пору рятувальникам міста Погребище надійшло повідомлення, що у селі Розкопане під час копання криниці стався обвал середнього шару ґрунту.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, через зсув на дев’ятиметровій глибині було засипано 50-річного мешканця сусіднього села Павлівка.

Щоб дістати з великої глибини тіло людини, були залучені рятувальники, співробітники водоканалу з технікою та місцеві мешканці. Загалом у ліквідації наслідків надзвичайної події брало участь 17 осіб.

Використовуючи спеціальну технологію розчистки обвалу, рятувальники поетапно пробирались вглиб колодязя й згодом виявили загиблого. Тіло людини було піднято на поверхню та направлено для проведення судмедекспертизи.

Подробиці загибелі з’ясовують правоохоронці.