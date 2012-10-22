Міліція перейшла на посилений режим роботи

Міністерство внутрішніх справ України з 20 жовтня перейшло на посилений варіант несення служби у зв'язку з парламентськими виборами в Україні, які відбудуться 28 жовтня, повідомили в прес-службі МВС України.

- З 20 жовтня вся міліція перейде на посилений варіант несення служби, а з часу доставки бюлетенів з окружних в територіальні виборчі комісії міліція працюватиме цілодобово. Як тільки виборча документація потрапляє в територіальні виборчі комісії, ми беремо її під цілодобову охорону, - заявив заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, передає "ForUm".

Раніше міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко зазначив, що в міністерстві та обласних управліннях цілодобово працюють оперативні штаби по збору та аналізу інформації про правопорушення, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів.