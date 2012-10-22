ОПОРА заявляє про низький професіоналізм членів ДВК

ОПОРА робитиме вибори прозорими та зрозумілими для вінничан

Регіональний координатор Громадянської Мережі ОПОРА у Вінницькій області Олег Левченко пояснив, що завдання мережі показати, які насправді є вибори в Україні.

Про це Олег Левченко сказав під час прес-конференції.

За його словами, на цьому тижні було повідомлення одного з представників Партії Регіонів про те, що ОПОРА хоче зірвати вибори або хоче впливати на процес виборів.

- Ми хочемо заявити чесно, відкрито і прозоро – наше завдання не зловити за руку, наше завдання – показати, які насправді є вибори в Україні, - сказав він.

Олег Левченко також називає важливим забезпечити максимальне долучення людей до фіксації порушень, дати можливість усім людям долучитись до процесу інформування про стан і хід виборів.

- Наше завдання полягає й в тому, щоб під час виборчої кампанії показати максимально прозорий процес, який відбувається в Україні і зробити його максимально зрозумілим для людей, - сказав Олег Левченко.

Також представництво Громадянської мережі ОПОРА заявляє, що низька фахова підготовка членів ДВК може зашкодити процесу вільного волевиявлення.

- Проблемою №1 в тому числі й на Вінниччині є низька фахова підготовка членів дільничних комісій. І ця проблема може зашкодити процесу вільного волевиявлення, – сказав координатор ГМ «ОПОРА» у Вінницькій області.

Нагадаємо, Громадянська Мережа ОПОРА з 19 жовтня запустила телефон гарячої лінії (0800 505 180) для повідомлень про правопорушення під час виборчого процесу.