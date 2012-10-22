ОПОРА заявляє про низький професіоналізм членів ДВК
Може зашкодити виборам
ОПОРА робитиме вибори прозорими та зрозумілими для вінничан
Регіональний координатор Громадянської Мережі ОПОРА у Вінницькій області Олег Левченко пояснив, що завдання мережі показати, які насправді є вибори в Україні.
Про це Олег Левченко сказав під час прес-конференції.
За його словами, на цьому тижні було повідомлення одного з представників Партії Регіонів про те, що ОПОРА хоче зірвати вибори або хоче впливати на процес виборів.
- Ми хочемо заявити чесно, відкрито і прозоро – наше завдання не зловити за руку, наше завдання – показати, які насправді є вибори в Україні, - сказав він.
Олег Левченко також називає важливим забезпечити максимальне долучення людей до фіксації порушень, дати можливість усім людям долучитись до процесу інформування про стан і хід виборів.
- Наше завдання полягає й в тому, щоб під час виборчої кампанії показати максимально прозорий процес, який відбувається в Україні і зробити його максимально зрозумілим для людей, - сказав Олег Левченко.
Також представництво Громадянської мережі ОПОРА заявляє, що низька фахова підготовка членів ДВК може зашкодити процесу вільного волевиявлення.
- Проблемою №1 в тому числі й на Вінниччині є низька фахова підготовка членів дільничних комісій. І ця проблема може зашкодити процесу вільного волевиявлення, – сказав координатор ГМ «ОПОРА» у Вінницькій області.
Нагадаємо, Громадянська Мережа ОПОРА з 19 жовтня запустила телефон гарячої лінії (0800 505 180) для повідомлень про правопорушення під час виборчого процесу.