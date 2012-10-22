Податківці врятували вінничан від ймовірної «смерті у пляшці»

Десять підпільних цехів із незаконного виготовлення алкогольного фальсифікату викрили на території Вінницької області співробітники податкової міліції.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Крім того, не допущено до реалізації 6 тисяч пляшок лікеро-горілчаних виробів, маркованих марками акцизного податку, окремо вилучено 2 тисячі акцизних марок.

Загалом сума вилученої підакцизної продукції з початку нинішнього року склала 12,3 млн. грн.