36-річного чоловіка збили і кинули помирати

Вчора, 21 жовтня, у хірургічне відділення Жмеринської ЦРЛ доправлено й госпіталізовано 36-річного непрацюючого жителя с. Сьомаки, котрий, перебуваючи у м. Жмеринка, став жертвою наїзду

Чоловік, якого збив невідомий, отримав тілесні ушкодження, котрі вимагали термінової допомоги медиків. Але винуватець наїзду про допомогу потерпілому не подбав і втік з місяця пригоди.

Державтоінспекція звертається до всіх свідків автопригоди та свідомих громадян, які володіють інформацією про місце знаходження автомобіля чи водія, які причетні до ДТП, повідомити за телефонами: чергова частина УДАІ УМВС (0-432) 61-17-70, 59-33-33; гаряча лінія УДАІ УМВС (0-432) 59-34-34, або 102.

Анонімність і конфіденційність гарантується.

Державтоінспекція попереджує і застерігає фізичних і юридичних осіб, які здійснюють ремонтні роботи транспортних засобів, про кримінальну відповідальність у разі проведення незаконних будь-яких реставраційних робіт автомобіля, причетного до ДТП.

Добровільне зізнання у скоєнні злочину зменшує міру відповідальності перед Законом, суспільством і власною совістю.

