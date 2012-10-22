Катеринчук «злив» у мережу компромат на конкурента

Про гостроту боротьби за омріяний мандат народного депутата а мажоритарному окрузі №13 свідчить агресивність агітації та контрпропаганди конкурентів, яка переростає у відвертий чорний піар.

Так, сьогодні в мережі «Фейсбук» на сторінці Миколи Катеринчука з’явилися два відеоролики, які компрометують репутацію кандидата в депутати по округу №13 Петра Юрчишина, - повідомляє «Громадський форум Хмільника».

В самих матеріалах йдеться про історію десятилітньої давності, яка пов’язана з смертю велосипедиста, в якій начебто був «замішаний» Юрчишин, та з одкровеннями поляка пана Тадеуша, який розповідає про свій досвід ведення бізнесу з Петром Юрчишиним.

Що це брудні технології від Катеринчука чи справді такі факти мали місце, - задається питанням «Громадський форум Хмільника»?