Жовтневу революцію вінничани відзначать Днями моди

Цьогоріч для вінничан, які цікавляться останніми віяннями моди, упродовж п’яти днів триватиме традиційний фестиваль моди та краси «Вінницькі дні моди сезону осінь-зима». Як завжди модне дійство проходитиме під патронатом міського голови Володимира Гройсмана.

Свої нові колекції модникам та модницям представлять дизайнери Ольга Радченко, Світлана Теренчук, Олександр Очеретний та інші не менш відомі у місті та поза його межами особистості.

Також цьогоріч одяг для осені та зими представлятимуть і вінницькі магазини.

Крім того, у програмі фестивалю показ колекції від дизайнера Андре Тана.

Відкриття «Вінницьких днів моди» відбудеться 7 листопада у ТЦ «Шок».

З кожним роком на «Вінницьких днях моди» збільшується кількість як дизайнерів, так і самих глядачів. Відтак, цього року окрім основного місця проведення – ТЦ «Шок», в рамках фестивалю двоє вінницьких дизайнерів представлять свої колекції в галереї «ІнтерШик». Зокрема ТМ «Рута» не лише здивує новою колекцією «Петриківська чепурушка», але й повністю «переверне» саме розуміння дефіле. Близько 35 моделей, які будуть вдягнені в одяг у стилі української культури, не проходитимуть по подіумі, а стоятимуть на місці. А кожен відвідувач зможе підійти до моделі, оглянути одяг зблизька та уважніше роздивитися ті чи інші аксесуари (срібні ґудзики, обереги тощо), які виготовлені вручну. Цей показ пройде 9 листопада о 18:30 в галереї «ІнтерШик».

Цього ж дня нову колекцію представить Ольга Родченко. Колекція «ОLGARA» як завжди проходитиме під гаслом «інтелектуальне-сексуальне, баланс простого та складного». Показ відбудеться о 20:00.

8 листопада у ТЦ «Шок» представить нову колекцію прет-а-порте для сучасних жінок «Real woman» Тетяна Сухомуть. Наступного дня о 20:00 вінничанам представлять нову колекцію трикотажного одягу від «Ажур». В рамках показу цієї колекції поєднання шкіри та тканин продемонструє дизайнер Марія Костельна (м. Львів).

10 листопада о 16:00 відбудеться показ власної колекції салону весільної моди «Вінея». Цьогоріч буде представлено колекцію для маленьких модниць – близько 20 урочистих суконь ручної роботи лише із натуральних тканин для маленьких дівчаток. О 17:00 вперше колекцію чоловічого одягу представить Світлана Теренчук. Її моделями стануть тріо «Максимум». Крім того, буде представлена нова колекція жіночої лінії «Моя нота», у створенні якої використовувалась техніка валяння на тканині. Романтичну колекцію для жінок та чоловіків о 19:00 представить дизайн-студія «DESS». О 20:00 «Красу протиріч» епохи 18 сторіччя представить Олександр Очеретний. Також 10 листопада буде представлена колекція Андре Тана, який розпочав роботу над другою лінією по доступних цінах.

Загалом, на цьогорічних днях моди вперше буде представлено роботи молодих дизайнерів, які демонструватимуть свої перші колекції широкому загалу. Це Костянтин Кондратьєв, Наталія Мудрак, Наталя Горбунська, Олег Кирієнко та Дар’я Фурман та інші. Всього на сьогоднішній день участь у «Вінницьких днях моди» підтвердили близько 20 дизайнерів. Відтак вінничани, які слідкують за новинками у фешн-галузі, матимуть змогу насолодитися новими трендами сезону осінь-зима, на власний розсуд обрати та відвідати покази усіх дизайнерів або ж окремого улюбленого творця колекцій одягу.