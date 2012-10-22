Заболотний займеться справами Євросуду

Під час Народної Ради у Ладижині, де зібралося понад 5 тисяч жителів, народний депутат Анатолій Матієнко передав кандидату у народні депутати Григорію Заболотному близько 300 справ мешканців виборчого округу №17,направлених до Європейського суду з прав людини. Вони стосуються виплат належних за законом коштів пенсіонерам, чорнобильцям, «дітям війни».

-Сподіваюсь, що Григорій Михайлович перейме естафету і належним чином продовжить розпочату нами на окрузі роботу, - підкреслив Матвієнко.

Нагадємо, що 12 жовтня Анатолій Матвієнко офіційно припинив виборчу кампанію на окрузі №17, підтримавши Григорія Заболотного.

11 вересня «Об’єднана опозиція» оприлюднила на офіційному сайті своє рішення про підтримку єдиного кандидата від опозиції Григорія Заболотного. 12 вересня партія «Удар» на офіційному сайті розмістила рішення про підтримку

Заболотного як кандидата по виборчому округу №17.

Округ №17 охоплює Бершадський, Гайсинський, Теплицький та Тростянецький райони і місто Ладижин Вінницької області. Загальна кількість виборців – 169214.