Cтартував конкурс спортивних журналістів і ЗМІ

Претендуємо на перемогу

У Вінниці почався прийом робіт на обласний етап XII Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів «Україна олімпійська» (2012 рік). Захід проводить обласне відділення Національного олімпійського комітету України. Серед претендентів на перемогу у номінації найкраще електронне видання (відділ спорту) – сайт «УНІАН-Вінниччина». Керівництво обласного відділення НОК відзначило, що на нашому веб-ресурсі щоденно оновлюються місцеві спортивні новини. Підсумки конкурсу підбиватимуть до 15 листопада. Переможці обласного етапу будуть представлені на всеукраїнському рівні. Нагадаємо, минулого року лауреатами Всеукраїнського конкурсу «Україна олімпійська» стали газета «Вінницький спорт» і вінницький фотожурналіст Ігор Карлицький.

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