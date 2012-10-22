Мадам на «Мерсі» збила дідуся-велосипедиста

21 жовтня о 14.00 біля с. Агрономічне Вінницького району водій автомобіля 36-річна жителька Селища Тиврівського району скоїла наїзд на велосипедиста.

Як повідомляє ДАІ УМВС у Вінницькій області, постраждалий – 77-річний односелець водійки. Літній чоловік рухався у попутньому з автівкою напрямі та здійснював маневр розвороту.

Внаслідок ДТП дідусь зазнав тілесних ушкоджень і зі зламаними гомілкою та плечем і закритою черепноо-мозковою травмою потрапив до реанімаційного відділення міської лікарні швидкої допомоги.