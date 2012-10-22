Макс Кідрук дописав свою книгу в Африці

Книгарня "Є" та видавництво "Клуб Сімейного Дозвілля" запрошують на презентацію роману Макса Кідрука "Бот". Зустріч відбудеться у вівторок, 23 жовтня в "Є" о 18:00.

Над новою книгою – технотрилером «Бот» – Макс Кідрук працював більше року. Завершив роботу цієї зими під час мандрівки Анголою та Намібією. «Бот» – це гостросюжетний роман, в якому поєднуються сучасні технології, людська психологія та чисто голлівудський «екшн».

Успішний програміст, що спеціалізується на ботах, погоджується на роботу в Чілі. Але, замість обіцяних тисяч доларів, він отримує смертельні пригоди. Боти, яких йому треба зупинити, це нанороботи, що вирвалися з-під контролю. Їм до вподоби смак людської плоті...

Події в книзі вигадані, проте все решта – місця, природні об’єкти, техніка, зброя, фізіологічні особливості живих організмів і т.п. – цілком реальне. Майстерно описані технічні деталі роблять роман небувало реалістичним. Це те, за що у світі люблять твори Майкла Крайтона, Стівена Кінга та Дена Брауна.

