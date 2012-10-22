Троє іноземних чоловіків пристрасно освідчаться у коханні

Непересічний гала-концерт зірок світової опери у Вінницькій обласній філармонії відбудеться 23 жовтня о 18.30 у вінницькій філармонії: троє чоловіків з прекрасними вокальними даними в концертній програмі, що носить назву «Пристрасне освідчення у коханні».

В авторському проекті президента та художнього керівника Фонду «Таланти світу» Давида Гвініанідзе зберуться зірки оперного мистецтва з трьох континентів - Південної та Північної Америки та Євразії. Це Петро Мелентьєв (Росія), Георг Еннаріс (Бразилія) та Алехандро Олмедо (Мексика, США).

Петро Мелентьєв - висхідна зірка російської оперної сцени. Він стажувався у видатних італійських майстрів вокалу, є лауреатом багатьох престижних вокальних конкурсів, приділяє велику увагу концертної діяльності. Зараз Петро - соліст Московської державної академічної філармонії.

Георг Еннаріс - виступав у двох оперних театрах Японії, а також у Кореї, він - соліст Державного Академічного Великого театру, його запрошували співати до двору англійських та іспанських королів, на королівський бал в Баден-Бадені та інші заходи. Останні кілька років Георг провів в Південній Америці, де виступав в оперних театрах Аргентини, Бразилії та Парагваю.

Алехандро Олмедо відкрив сам Пласідо Домінго. Він - тенор, який підкорив своїм голосом обидві Америки, прем'єр оперного театру Мехіко, провідний виконавець Нью-Йоркській Метрополітен-опера. Його запрошували співати до двору королів Іспанії. Кілька разів він мав честь виступати в концертах трьох тенорів з П. Домінго і Х. Каррерасом.

Кожен з цих трьох виконавців талановитий та унікальний.

Чудове зоряне тріо вже встигло підкорити не лише Росію, але й багато країн Європи та Америки. Перший концерт проекту відбувся у Московському міжнародному Будинку музики, а потім почалось тріумфальне турне по країнах світу. Строгими критиками ці концерти було названо «чудовими та дивовижними», а учасники «божественними та чарівними».

У концерті тріо тенорів прозвучать найпопулярніші оперні арії, неаполітанські пісні з їх чарівливою магією, мелодії Бродвею та Голівуду, а також пристрасні переливи пісень Латинської Америки, тремтлива насолода російської камерної музики, народні пісні різних країн.