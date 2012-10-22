Наші стрільці – треті в Кубку Поділля

У Вінниці протягом 6 днів проходив відкритий чемпіонат України зі стрільби з пневматичної зброї і паралельно Кубок Поділля за участю спортсменів з Білорусі і Молдови. Перед цим спеціально виготовили 40 установок для стрільби з пневматичної зброї (до цього у Вінниці їх було 5), завдяки чому вдалося провести масові змагання. Проблему вирішив президент Вінницької обласної федерації стрільби, директор заводу «Форт» Віктор Писаренко.

На старт вийшли 210 снайперів (і молодь, і дорослі), серед яких 40 представляли Вінниччину. Змагання проводилися одночасно на двох спортмайданчиках – в спорткомплексі облуправління МВС України і в тирі школи № 22, що на Старому місті.

Розігрувались 14 комплектів медалей у чемпіонаті і стільки ж у Кубку (міжнародний залік). Стріляли з рушниці та пістолета з дистанції 10 метрів, як прийнято на чемпіонатах Європи, світу і Олімпіадах. Мішені були і нерухомими, і рухомими – з постійною і змінною швидкостями.

Серед вінничан чемпіонами України стали 17-річна майстер спорту міжнародного класу (МСМК) Світлана Огер (вправа ГП-11, рушниця, нерухома мішень), 19-річна МСМК Олена Чеховська (ГП-11, рухома мішень), 16-річна МСМК Марія Крамар (ГП-11-а, рухома мішень зі змінною швидкістю), а також 20-річна кандидат у майстри спорту Дарина Мустафаєва (ПП-2, пістолет, нерухома мішень), яка зуміла випередити і національних майстрів, і майстрів спорту міжнародного класу.

В Кубку Поділля медалі здобули вінницькі дорослі аси стрільби з пістолета. Зокрема, срібну нагороду виборов офіцер-правоохоронець Павло Сидорук, «бронзу» – провідний тренер Денис Мустафаєв.

У командному заліку вінничани посіли 3-е місце. А найкращою цього разу стала збірна Львівської області.