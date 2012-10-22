У ставку знайшли мертвого зека

20 жовтня о 16:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №10 міста Гайсин від чергового міліції надійшло повідомлення про виявлення у ставку села Кочурів мертвої людини.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Загиблого односельчанина випадково знайшли місцеві жителі. Як стало відомо, 45-річний чоловік за життя неодноразово був судимий та зловживав алкогольними напоями.

На тілі слідів насильницької смерті не виявлено. Попередня причина смерті - утоплення. Обставини з’ясовують правоохоронці.

Загалом, з початку року на Вінниччині на водоймах загинуло 68 осіб.