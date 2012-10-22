У ставку знайшли мертвого зека
15:00, 22 жовтня 2012Вінниця
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Слідів насильницької смерті не виявлено
20 жовтня о 16:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №10 міста Гайсин від чергового міліції надійшло повідомлення про виявлення у ставку села Кочурів мертвої людини.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Загиблого односельчанина випадково знайшли місцеві жителі. Як стало відомо, 45-річний чоловік за життя неодноразово був судимий та зловживав алкогольними напоями.
На тілі слідів насильницької смерті не виявлено. Попередня причина смерті - утоплення. Обставини з’ясовують правоохоронці.
Загалом, з початку року на Вінниччині на водоймах загинуло 68 осіб.
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