Гройсман хоче перед виборами зустрітися з міськими депутатами

У п'ятницю, 26 жовтня, відбудеться 25 сесія Вінницької міської ради 6 скликання відбудеться.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Вінницької міської ради

На розгляд депутатського корпусу буде винесено 32 питання, зокрема – «Про затвердження Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2013-2016 рр», « Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2012 рік», а також «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок залучення інвестицій в економічний та соціальний розвиток міста».

Початок роботи сесії – о 10 ранку.