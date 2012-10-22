Гройсман хоче перед виборами зустрітися з міськими депутатами
15:20, 22 жовтня 2012Вінниця
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На сесії міської ради
У п'ятницю, 26 жовтня, відбудеться 25 сесія Вінницької міської ради 6 скликання відбудеться.
Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Вінницької міської ради
На розгляд депутатського корпусу буде винесено 32 питання, зокрема – «Про затвердження Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2013-2016 рр», « Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2012 рік», а також «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок залучення інвестицій в економічний та соціальний розвиток міста».
Початок роботи сесії – о 10 ранку.
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