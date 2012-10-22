За вінничанина агітували з кулеметами і «воронками»

У неділю, 21 жовтня, з боку Залізничного вокзалу в напрямку мікрорайону “Вишенька” рухалася колона старовинної автомобільної техніки з політичними транспарантами "За Віталія Добровольського", - повідомляє Вінницький бізнесппортал «Vinbazar».

Зокрема, їхали мотоцикл типу "К-650" з кулеметом, "чорний воронок", довоєнний пожежний автомобіль і т. п. Потім “Ретро-пробіг” повернув на вулицю 600-річчя.

Остаточно облаштувалися “агітаційні легенди вітчизняного автопрому” біля входу до центрального парку, де разом із оркестром та дівчатами одягнених у військову форму привертали увагу перехожих.