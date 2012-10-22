45 волонтерів розказали жінкам на вулиці як вберегтися від раку

У місті Вінниці 20 жовтня 2012 року відбулась традиційна загальноміська акція «Я про тебе так турбуюсь».

«Я про тебе так турбуюсь»,- саме ці слова почули від своїх дітей та внуків тисячі вінничанок. Такий слоган акції, яку протягом жовтня проводили волонтери Коаліції громадських організацій з протидії раку молочної залози на Вінниччині. 45 волонтерів акції поінформували про необхідність ранньої діагностики недуги вже понад п'ять тисяч родин.

- Ми переконані, що один із способів врятувати життя – вчасно донести достовірну інформацію і ми маємо місію - забезпечити право українців на достовірну інформацію, - говорить голова ВІнницької ГО "ІПЦ "ВІСЬ" Світлана Дубина. - П’ять тисяч тематичних буклетів та флаєрів розповсюджено серед подолян та гостей нашого краю. Адже в Україні рак молочної залози займає перше місце за кількістю смертей серед онкозахворювань жінок — проте, ми рідко про це думаємо, пишемо, говоримо і, як правило, не маємо часу на те, щоб сходити до онколога разом зі своєю мамою або бабусею.

Фактично щогодини від раку молочної залози в Україні вмирає одна жінка, але це не заважає представникам української охорони здоров'я знову і знову лише констатувати те, що навіть такого фаху, як мамолог, у нас не існує. Українки дуже часто втрачають найцінніше — час. Понад чверть українських жінок звертаються до фахівця вже на запущеній стадії, коли порушення в молочній залозі помітні навіть неозброєним оком, і лікар має мало можливостей для допомоги, а жінкам менше шансів для виживання/одужання. Витрати на лікування раку задавнених форм значно зростають, іноді у 25 разів. При виявленні РМЗ на ранній стадії 5-річне виживання складає 98 відсотків.

- Виявивши ущільнення в грудях, не варто впадати у відчай: у дев'яти з десяти випадків це виявляється доброякісна пухлина, від якої легко позбутися, - говорить онкогінеколог Галина Майструк.