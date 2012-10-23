З 26 жовтня готуйте чоботи

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру МНС, до 26 жовтня на території України утримуватиметься помірно тепла погода. Потім, починаючи із західних областей, розпочнеться період похолодання – вночі можливі заморозки 0…-5°С, вдень стовпчик термометра коливатиметься в межах +1…+6°С. Весь період похолодання буде супроводжуватися штормовими вітрами до 15-20 м/с, високою вологістю.

Про це під час брифінгу повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда.

Він наголосив, що протягом 23-25 жовтня опадів не очікується, уночі температура становитиме +3...+8°С, на півдні до +13°С, вдень +10...+15°С.

Починаючи з 26 жовтня, Гідрометцентр прогнозує різку зміну погодних умов через переміщення з Балканського регіону на територію України холодного арктичного повітря. У цей день у західних областях очікується зниження температури до +4... +10°С. Можливі дощі та мокрий сніг.

27-28 жовтня похолодання пошириться на всю територію України, крім Криму й Приазов'я. Найбільше інтенсивних опадів очікується в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Сумській областях, а також на півдні Київської. Окрім мокрого снігу в даних регіонах можливе утворення снігового покриву. Натомість у Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях снігу не очікується.

29-30 жовтня інтенсивність опадів знизиться. У Києві мокрий сніг можливий 30 жовтня. Такий період похолодання буде нетривалим. Уже 1-3 листопада Гідрометцентр прогнозує суттєве підвищення. З 1 листопада очікується підвищення температури. Нічні температури підвищаться до +4…+9°С, денні – до +7…+12°С.