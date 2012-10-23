Щербаківська агітує за Заболотного

Свою прихільність до кандидата у депутати по 17 виборчому окрузі висловила під час «Народної» ради» у Бершаді лідерка обласного штабу об’єднаної опозиції Людмила Щербаківська.

«Об’єднана опозиція прийняла рішення і оприлюднила своє рішення. Єдиним кандидатом по цьому округу є Григорій Заболотний. Я закликаю всіх мешканців прийти на вибори, не дати пропасти жодному голосу. Сподіваюсь, що ці вибори будуть максимально захищені від фальсифікації, адже на кожній дільниці знаходяться веб-камери, які упереджатимуть фальшування.» - підкреслила лідерка опозиції.

Для довідки: «Народна Рада» у Бершаді 22 жовтня зібрала рекордну кількість мешканці округу – понад 15 тисяч.

11 вересня «Об’єднана опозиція» оприлюднила на офіційному сайті своє рішення про підтримку єдиного кандидата від опозиції Григорія Заболотного. 12 вересня партія «Удар» на офіційному сайті розмістила рішення про підтримку

Округ №17 охоплює Бершадський, Гайсинський, Теплицький та Тростянецький райони і місто Ладижин Вінницької області. Загальна кількість виборців – 169214.