Крадії крутих джипів ще й видурювали винагороду за їх повернення

Працівники вінницької міліції затримали групу чоловіків, які на території України з гаражів викрадали дорогі іномарки. Зловмисники пропонували господарям за винагороду повернути транспортні засоби, сума якої коливалась від двох до семи тисяч доларів, але це були лише обіцянки. Поки жертви збирали гроші, їхні автомобілі перефарбовували та за підробленими документами перепродували.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Першим до міліції звернувся 54-річний вінничанин, у якого з власного гаража невідомі особи викрали автомобіль «Mazda СХ-7». За фактом викрадення транспортного засобу працівники міліції порушили кримінальну справу та розпочали пошуки іномарки. Через певний час з аналогічною заявою до правоохоронних органів звернулась власниця автомобіля «Hyundai ix35». Обидва власники іномарок тримали свої автомобілі в гаражах, розташованих в одному охороняємому гаражному кооперативі міста Вінниці.

Через кілька днів після викрадення транспортних засобів до їхніх власників зателефонував невідомий чоловік та запропонував за «винагороду» повернути машини. Зловмисник залишив номер рахунка, на який власник «Mazda» мав перерахувати 5 тисяч доларів, а власниця «Hyundai» - 7 тисяч доларів США. В надії повернути своє авто власник «Мазди» одразу перерахував гроші, але зловмисники свого слова не дотрималися, і забажали отримати від чоловіка ще 2 тисячі доларів. Жінка не встигла перерахувати необхідну суму грошей на рахунок зловмисника – працівники міліції в одному з гаражів м. Вінниці знайшли її іномарку. Під час огляду знайденого автомобіля було встановлено, що його викрали шляхом зламу замка запалювання та пошкодження сигналізації.

Незабаром оперативники встановили осіб, причетних до викрадення іномарки, і затримали їх у Літинському районі області. Ними виявилися троє вінничан віком 53, 27 та 26 років. Як тільки чоловіки дізнались, що працівники міліції знайшли викрадений ними кросовер в одному з гаражів міста, який вони винаймали, одразу вирішили покинути місто і виїхали у районний центр. Організатором злочинної групи був старший з чоловіків. Він вишукував заможних господарів іномарок, які могли б заплатити чималі гроші, за свої ж автомобілі.

Повертати автівки власникам зловмисники не збирались, навіть після отримання «винагороди». Вони їх перефарбовували та за підробленими документами продавали. Зловмисники зізналися у причетності до викрадення декількох автомобілів на території України та показали, гараж, у якому сховали викрадену «Мазду». Побачивши свою машину, господар її не впізнав: автівка стала іншого кольору.

Як з’ясувалося, машину перефарбовували тричі. Щоб приховати сліди злочинів та заплутати правоохоронців у пошуках викрадених автомобілів, зловмисники викидали номерні знаки з викрадених машин на різних дорогах державного значення ближче до великих обласних центрів.

Наразі зловмисники знаходяться під вартою. За даним фактом слідчим відділом міліції порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.