Наставники вінницьких юннатів – перші в Україні з інновацій

Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України, Національна академія педагогічних наук у Києві провели 4-у всеукраїнську виставку-презентацію «Інноватика в сучасній освіті». В заході взяли участь всі бажаючі навчальні заклади країни: виші, школи, дитсадки і позашкільні навчальні заклади. Переможці та призери визначалися в різних номінаціях.

Вінницька обласна станція юних натуралістів (СЮН) була представлена у категорії «Інновації в організації дослідницької експериментальної діяльності учнівської молоді». Вінничани розробили тему «Здійснення трудового виховання та профорієнтації вихованців СЮН через інноваційно-дослідницьку експериментальну діяльність».До речі, за словами завідуючої відділом інформаційно-методичної роботи СЮН Ніни Шмаль, приблизно 20 % вихованців станції у дорослому житті працюють за обраним еколого-натуралістичним фахом.

Оцінювало роботи авторитетне журі, до складу якого входили представники профільного Міністерства, Національної академії педагогічних наук, кращих вишів столиці і спонсорів. СЮН отримала золоту медаль і диплом лауреата конкурсу!

– У нашій номінації журі цього разу не визначило інших призерів, тобто не вручило срібну і бронзову нагороди. Напевно, не побачила гідних робіт серед 10 інших презентованих позашкільних навчальних закладів, – сказала завідуюча відділом інформаційно-методичної роботи СЮН Ніна Шмаль. – Ця наша перемога не є випадковою, адже й раніше ми здобували нагороди на аналогічних конкурсах. Зокрема, минулого року виграли золоту медаль на всеукраїнському конкурсі «Інноватика в сучасній освіті» і срібну – на міжнародному, а попередніми роками отримували срібну і бронзову нагороду.

Над підготовкою конкурсного проекту працював весь колектив станції. Представлені у ньому інновації, наприклад, стосувалися куточка живої природи, відділів декоративного квітництва і ужитково-прикладного мистецтва тощо.