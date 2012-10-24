Вінницький бомонд від медицини нагородили Національною премією

Урочиста церемонія нагородження Національною Медичною Премією (НМП) відбулась у п’ятницю 19 жовтня 2012 року в Холі Чемпіонів НСК «Олімпійський». Церемонія стала заключним етапом проведення першого в історії незалежної України громадського конкурсу для медиків та закладів охорони здоров’я – Національної Медичної Премії.

Лауреатами НМП стали 31 медик та 7 медичних установ, серед яких: 3 вищі навчальні та 4 медично-профілактичні заклади.

Як повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА, серед номінантів у категорії "Адміністратори закладів охорони здоров’я" були відзначені:

АнтонецьТетяна Іванівна, головний лікар Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, лікар-неонатолог, Заслужений лікар України;

Діденко Лідія Олексіївна, начальник управління охорони здоров'я та курортів Вінницької ОДА, лікар-педіатр, організатор охорони здоров’я.

Жупанов Олександр Борисович, Головний лікар Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, Заслужений лікар України, лікар-терапевт.

Коваленко Ірина Василівна, керівник Вінницького обласного науково-практичного Центру психосоматичної медицини, обласний позаштатний фахівець з психотерапії та медичної психології УОЗтаК Вінницької ОДА, лікар-психіатр.

Рузяк Валерій Іванович, головний лікар Крижопільської центральної районної лікарні, Вінницька область, лікар-організатор охорони здоров’я.

Номінанти у категорії "Заклади охорони здоров’я" – Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня; Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова; Медичний реабілітаційний центр МВС України „Південний Буг”, м.Хмільник Вінницької області; Санаторій "Медичний центр реабілітації залізничників", м.Хмільник Вінницької області.

Номінанти у категорії "Викладачі та ректори медичних навчальних закладів":

Грешило Михайло Сергійович, завідувач кафедри педіатрії ФПО Вінницького національного медичного університету ім.Пирогова, д.м.н., профессор;

Мороз Василь Максимович, ректор Вінницького національного медичного університету ім. M.I.Пирогова, завідувач кафедри нормальної фізіології, д.м.н., професор, академік Національної академії медичних наук України,Заслужений діяч науки та техніки України, академік Академії вищої школи;

Номінанти у категорії "Медичні навчальні заклади" - Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова.

Слід відмітити, що було зареєстровано 223 номінанти, кандидатури яких протягом 3-х років визначалися 6,500 лікарями-експертами за результатами відкритого незалежного всеукраїнського соціологічного дослідження «ТОП100 в медицині».

Переможців відзначили нагородою з зображенням золотого бюсту Асклепія, почесними дипломами, подарунками та сертифікатами на отримання грошових винагород, розмір яких сягав від 2-х до 20-ти тисяч гривень. Отриманий переможцем НМП розмір грошової винагороди залежав від статусу номінації, побажань спонсорів і партнерів.

За словами Президента Міжнародного благодійного фонду «Здоров’я українського народу» та співорганізатора конкурсу «Національна Медична Премія» Сергія Сошинського, щороку розмір призового фонду НМП збільшуватиметься завдяки створеного цільового капіталу (ендавменту), допомоги партнерів та програм соціального підприємництва.