Кандидат в депутати косить під Ілліча: агітує з броньовика

У Вінниці агітація кандидата у народні депутати України по виборчому округу №12 Юрія Іорданова (самовисунення) здійснюється на броньовику

Довготерміновий спостерігач Громадянської мережі ОПОРА повідомив, що представники кандидата в депутати Юрія Іорданова їздять на броньовику з агітацією по місту Вінниця. На машині розміщено плакат із фотографією Юрія Іорданова, прикріплено гучномовець, за допомогою якого коротко розповідається, що зробить кандидат, ставши депутатом, та закликами голосувати за Юрія Іорданова.

Це не перший випадок прояву «мілітаристських замашок» кандидатів. Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, у неділю, 21 жовтня, з боку залізничного вокзалу в напрямку мікрорайону “Вишенька” рухалася колона старовинної автомобільної техніки з політичними транспарантами "За Віталія Добровольського.

Зокрема, їхали мотоцикл типу "К-650" з кулеметом, "чорний воронок", довоєнний пожежний автомобіль і т. п. Потім “Ретро-пробіг” повернув на вулицю 600-річчя.