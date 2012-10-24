У Барі мерзнуть кілька тисяч студентів

Барський професійний будівельний ліцей, Барський автомобільно-дорожній технікум та Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім.М.Грушевського з початком опалювального сезону залишилися без тепла. Причина – припинення роботи централізованої котельні КП «Бартеплокомуненерго» по вул.М.Островського та, відповідно, відключення споживачів від централізованого теплопостачання. Окрім цих трьох закладів та двох житлових будинків дана котельня фактично більше ніякі об’єкти не обслуговувала.

У зв’язку з цим, вищеназвані навчальні заклади змушені були розпочати заходи щодо будівництва автономних опалювальних пунктів на своїх територіях. Однак робота з виготовлення проектно-кошторисної документації, реєстрації дозвільних документів на проведення будівельно-монтажних робіт затягнулася. Тож на початок опалювального сезону (15 жовтня) ліцей і коледж встигли лиш закласти фундамент під спорудження майбутньої автономної котельні. Наразі кілька тисяч студентів та викладачів трьох освітніх закладів Бару працюють у холодних приміщеннях.

Вивчити ситуацію та знайти рішення проблемі 23 жовтня до Бару прибув голова обласної Ради Сергій Татусяк, - повідомляє офіційне Інтернет-преставництво облради.

Ознайомившись із нюансами, він зауважив, що проблема насамперед у виконанні місцевими органами влади своїх повноважень. В даному випадку Барською міською радою, котра своєчасно не втрутилась в ситуацію, а згодом і сприяла її ускладненню, ухвалюючи на сесіях рішення, які гальмували будівництво автономних котелень у навчальних закладах.

– Я завжди відстоюю права органів місцевого самоврядування, але коли вони патріоти своєї громади. По Бару я бачу, що може бути таке, коли депутати спрацювали не на користь громади, а на її шкоду. Це не прикрашає місцеву владу і конкретних людей у цій владі, – зауважив С.Татусяк.

Директор КП «Бартеплокомуненерго» Сергій Телятніков повідомив, що його комунальне підприємство готове опалювати три згаданих заклади протягом сезону, якщо НАК «Нафтогаз України» надасть квоти на газ. Сергій Татусяк доручив відповідальним структурам домогтися необхідних квот і забезпечити теплопостачання у навчальні заклади Бару.

Також голова облради доручив обласному управлінню спільної комунальної власності територіальних громад та головному управлінню житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку облдержадміністрації у тижневий напрацювати нормативні документи, які врегулюють барську проблему. Крім того, С.Татусяк має намір порушити дане питання на засіданнях Координаційної Ради приголові обласної Ради та колегії облдержадміністрації.

– Ми маємо напрацювати нормативну базу та алгоритм дій для того, щоб надалі в жодному місті, районі подібні ситуації не повторювалися, – прокоментував Сергій Татусяк.