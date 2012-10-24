Городянам «підігнали» ще один комплекс для здорового дозвілля

23 жовтня в мікрорайоні «Вишенька» відбулось відкриття осередку здорового дозвілля. Новий спортивно-ігровий комплекс складається із чотирьох елементів: футбольного поля зі штучним покриттям, спортивного майданчика із турніками, дитячого майданчика «Бастіон» та території для дозвілля, де з часом можна буде випити чай, каву або сік, взяти напрокат книгу або спортивний інвентар. Окрім цього, у дворі, де розмістився цей комплекс, відновлено зелені зони, влаштовано зливову каналізацію та відремонтовано асфальтне покриття.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Щороку у Вінниці збільшується кількість майданчиків, де і діти, і дорослі можуть якісно провести свій вільний час. Минулого року у місті почали з’являтись спортивно-ігрові мультикомплекси, які складаються із великого яскравого дитячого майданчику і міні-тренажерного залу під відкритим небом. Наразі у обласному центрі встановлено десять таких комплексів.

Одинадцятим стало експериментальне містечко для дозвілля, яке дещо відрізняється від мультикомплексів. До його складу входить чотири елементи – дитячий та спортивний майданчики, футбольне поле та зона для дозвілля. Великий дитячий майданчик, який має назву «Бастіон», буде цікавим для відпочинку малечі, спортивна площадка зі встановленими різноманітними турніками допомагатиме розвивати у цьому районі «молодий», але дедалі популярніший вид вуличного спорту – стрітворкаут, облаштоване сучасне футбольне поле зі штучним покриттям стане гарним місцем для розвитку ігрових видів спорту (це, до речі, вже третє поле збудоване в місті за останні два роки), а зона для дозвілля містить в собі лавочки та ятку, у якій з часом можна буде придбати чай, каву або сік, взяти напрокат книгу чи спортивний інвентар. У відкритті майданчика взяли участь юні спортсмени, які продемонстрували глядачам уміння виконувати силові та гімнастичні трюки на нових турніках, викликавши чималу цікавість з боку підлітків та молоді.

Будівництво такого осередку здорового дозвілля особливо порадувало мешканців прилеглих будинків. Адже розташування поблизу комплексу сприяло і проведенню ремонтних робіт на прибудинкових територіях. У ході будівництва зовнішнє освітлення додатково підсилили дев’ятьма ліхтарями, проведено більше 70 метрів зливової каналізації, відновлено 1,5 тис.м2 зелених зон та відремонтовано асфальтобетонне покриття площею 1693 м2.

Загалом облаштування всієї території обійшлося міському бюджету обійшлося майже у півтора мільйони гривень. За ці кошти було придбано та встановлено дитячий майданчик «Бастіон», а також гойдалку-качалку «Балансир» і карусель «Васильок», зроблено основу під футбольне поле, придбано та встановлено штучне покриття площею 520 квадратних метрів, підведено комунікації до майданчику для проведення дозвілля, постелено 495 квадратних метрів тротуарної плитки тощо.

«На встановлення необхідних спортивно-ігрових елементів було витрачено більш ніж 900 тисяч гривень з бюджету міста, окрім того було виконано благоустрій прилеглої території, оскільки до будівництва ми підійшли комплексно, - говорить міський голова Володимир Гройсман. – Наступної весни ми плануємо удосконалити цей комплекс, встановивши тут ще й тренажери. У перспективі в різних мікрорайонах нашого міста і надалі будуватимуться такі майданчики».

Свій внесок у створення цього осередку дозвілля зробив і депутат міської ради Олександр Третяк, який надав 45 тисяч гривень. Ще близько 170 тисяч гривень надійшло від Благодійної фундації «Відкриті серця України». Ці кошти пішли на огородження території та придбання воріт для футбольного поля, турніки для спортивного майданчика та ятку на майданчику для дозвілля. Нещодавно благодійна фундація «Відкриті серця України» подарувала місту дитячий майданчик, котрий облаштовано біля ЗОШ №22.

Під час відкриття спортивно-ігрового комплексу «Осередок здорового дозвілля» міський голова Володимир Гройсман зазначив, що за останні п’ять років у Вінниці збудовано близько 200 маленьких дитячих майданчиків, але зараз акцент робиться на будівництві саме великих спортивних майданчиків, де могли б займатися спортом різні вікові категорії. «Мені б дуже хотілося, аби тут завжди було багато не тільки дітей, але й молоді та дорослих, які теж будуть активно займатися спортом, - говорить очільник міста. – І потрібно, щоб таких місць у місті ставало все більше, а ми будемо всіляко цьому сприяти».

Цьогоріч у місті встановлено 5 спортивно-ігрових мультикомплексів: на території СЗОШ № 27, де також влаштовано міні-поле для гри у футбол, в районі МПМ «Зоря» та біля шкіл №12, 33 та 22. Загальна сума коштів відповідно до проектно-кошторисної документації складає 2,4 млн. грн. Крім того, на прибудинкових територіях житлових будинків цього року встановлено 20 малих дитячих майданчиків, із них в будівництві 7-ми взяли участь мешканці (дольова частка коштів мешканців склала 38,73 тис. грн.). Середня вартість будівництва маленького дитячого майданчика складає 20 тис. грн.