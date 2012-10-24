Чоловік загинув у холодній воді
11:20, 24 жовтня 2012Вінниця
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Втопився через необережність
23 жовтня о 09:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Хмільник надійшло повідомлення про те, що у водоймищі біля села Широка Гребля виявлено тіло 52-річного місцевого жителя без явних ознак насильницької смерті.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
За попередніми даними, причина загибелі чоловіка – власна необережність..
МНС закликає громадян суворо дотримуватися правил поводження на воді.
Загалом з початку року на Вінниччині стався 81 випадок необережного поводження на воді, під час чого загинуло 69 осіб.
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