На ювілеї школи мистецтв роздадуть «Золоті НІКИ»

Наприкінці жовтня десяту річницю від дня заснування святкуватиме вінницька дитяча школа мистецтв «Вишенька». З нагоди ювілею, 26 жовтня о 16 год., в Академічному музично-драматичному театрі ім. М. Садовського за участю кращих солістів та колективів школи відбудеться урочиста церемонія вручення першої премії «Золота НІКА».

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Вишенька» – це навчальний заклад, у якому дітям прививають любов до різних видів мистецтв. Вже 10 років поспіль тут навчають маленьких вінничан грати на баяні, домрі, фортепіано, гітарі, співати соло та хором. Дітворі показують як виконувати хореографічні «па», танцювати гопак, польку, вальс та сучасні танці. Вихованців навчають живопису та академічному малюнку.

Вінницька дитяча школа мистецтв розташована у мікрорайоні «Вишенька», на честь якого й названа. Наразі тут функціонує 4 відділення: музичне, хореографічне, образотворчого мистецтва та театральне.