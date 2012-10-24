Вінницькі селяни заробили на земельних паях 654 мільйони

Середній розмір орендної плати за 1 га розпайованих вінницьких земель постійно зростає.

Про це повідомило Головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

Для порівняння зазначений показник складав: у 2009р. - 345,2грн/га, 2010р. – 386 грн/га , в 2011 році склав 419 грн/га. А це додаткові доходи чи не кожного вінницького селянина, його родини.

Якщо в минулому році нарахування за використання земельними частками паями становило 377,4 млн. грн., то в поточному році цей показник зріс на 276,5 млн. грн. та становить 653,9 млн. грн.

Орендна плата за 1 га складає 642,9 грн., а це 5 показник по Україні.



В поточному році вже виплачено 350,8 млн. грн. тобто 54% .