Вінничани хочуть, щоб було, як у грузинів

23 жовтня 2012 року у прес-центрі управління у справах преси та інформації відбувся круглий стіл “Використання міжнародного та вітчизняного досвіду реформ у сфері надання публічних та адміністративних послуг: роль та вплив громадськості”. Учасники говорили про вдосконалення надання адміністративних послуг у Вінницькій області. Ініціатором такого обговорення стала громадська організація “Філософія Серця”.

У співпраці з місцевою владою "Філософія Серця" планує сприяти впровадженню в області так званих "швидких" публічних сервісів (отримання довідок, реєстрація майна, отримання паспортів, громадських актів та ін.), що у свою чергу буде сприяти зниженню корупційних навантажень на громадян при отриманні зазначених послуг.

Актуальна тема об’єднала за одним столом представників громадськості і влади з Вінниці, Дніпропетровська та Києва.

Надзвичайно цікавим був досвід Грузії, про який учасникам розповів Олексій Сініцин, заступник голови ГО «Філософія Серця». «В грузинських будинках юстиції відсутні черги. В одному приміщенні можна отримати понад 270 послуг: від отримання паспорту до реєстрації бізнесу. Протягом 10-15 хвилин!!!» - зазначив Олексій.

Але і Україна вже має позитивні напрацювання у сфері надання адмінпослуг. Успіхи Єдиного дозвільного центру Київської міськдержадміністрації презентував начальник головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва КМДА Микола Поворозник. «В кожному районі Києва є свій дозвільний центр. 5 так званих «швидких» послуг надається і в наших центрах. Ми запровадили електронний документообіг та електронні черги» - каже пан Микола.

Серед проблемних питань щодо впровадження таких новацій на місцевому рівні учасники одноголосно зазначили низький рівень політичної волі влади та відсутність кваліфікованих кадрів. Проте, заступник голови Вінницької обласної Ради Степан Нешик наголосив на готовності влади до впровадження таких громадських ініціатив.

Про стан виконання обласної антикорупційної програми, яка містить такі актуальні пункти як «проведення інвентаризації адмінпуслуг» та про результати громадського моніторингу цієї програми розповіла заступник голови «Філософія Серця» Ольга Брига. За словами Ольги за 9 місяців 2012 року із 41 пункту програми виконано лише 2 повністю та 4 частково. Звісно можна говорити про відсутність фінансування, але більшість пунктів не потребують фінансування. Тож питання: «хто має виконувати програму?» залишається відкритим.

Про те що програма контролюється і депутатським корпусом обласної ради говорив голова комісії з питань зміцнення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, охорони прав і свобод громадян Віталій Мрачковський.

Голова «Філософії Серця» Юлія Грига підсумовуючи захід наголосила на низькому рівні комунікацій між виконавчою та представницькою владою.

«Наш моніторинг показав, що майже всі виконавці програми вперше дізналися про існування їх зобов’язань у виконанні антикорупційної програми. Тож наступним нашим заходом має стати спільне засідання всіх учасників реалізації програми, на якому вони принаймні ознайомляться з своїми завданнями» - каже Юлія.

А родзинкою заходу стала презентація фільму «Адмінпослуга за кілька хвилин», який був знятий в Грузії партнером «Філософії Серця» - громадською організацією «Громадська студія».

Зазначений захід відбудеться в рамках реалізації проекту «Кращий досвід Грузії для українських реформ», який впроваджується за підтримки благодійного Фонду Богдана Гаврилишина.

